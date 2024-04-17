بعد الإقصاء المرير.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

كشفت تقارير صحفية عن المرشح الأبرز لخلافة تشافي هيرنانديز في قيادة برشلونة، خاصة بعد الخروج المرير من بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء.

ونجح كيليان مبابي في مساعدة باريس سان جيرمان في تحقيق ريمونتادا تاريخية على ملعب "منتغويك" رغم تقدم برشلونة بهدف نظيف، ولكن بعد تسجيل الفرنسي هدفين أصبحت النتيجة 4-1 في النهاية.

كان تشافي قد أعلن في وقت مبكرٍ رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم، وزعمت تقارير متعددة أن إدارة النادي الإسباني تحاول الضغط على المدرب للبقاء مع الفريق موسماً إضافياً، لكنّ الإقصاء الأوروبي جعل الإدارة تعدل عن موقفها.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "سيؤدي إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا إلى تسريع التخطيط للموسم المقبل، تعتقد الإدارة أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة".