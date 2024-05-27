اقتراح كوميدي من بيلينغهام بشأن الكرة الذهبية

وفي حواره مع القناة الرسمية لنادي ريال دريد الإسباني، قال بيلينغهام، "إن زميله فينيسيوس هو من يستحق الفوز بها".

وأضاف: "بالنسبة لي فينيسيوس هو الأفضل في العالم، إنه لاعب ساحر ويبتكر الفرص من العدم".

وبعد إخباره بأن فيني يراه الأفضل في العالم، ردّ بيلينغها بشكل كوميدي قائلا: "إذا كان يقول إنني الأفضل في العالم، إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكنك تقسيم الكرة الذهبية إلى نصفين".