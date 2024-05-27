اقتراح كوميدي من بيلينغهام بشأن الكرة الذهبية
علق جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل كوميدي، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.
وذكرت تقارير سابقة أن هوية الفائز بالكرة الذهبية ستتحدد، بحلول الأول من يونيو المقبل، موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
بينما ذكرت تقارير أخرى، أن مجلة "فرانس فوتبول" قد تؤجل قرارها بشأن الفائز بجائزة هذا العام لحين انتهاء بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو و14 يوليو المقبل.
وفي حواره مع القناة الرسمية لنادي ريال دريد الإسباني، قال بيلينغهام، "إن زميله فينيسيوس هو من يستحق الفوز بها".
وأضاف: "بالنسبة لي فينيسيوس هو الأفضل في العالم، إنه لاعب ساحر ويبتكر الفرص من العدم".
وبعد إخباره بأن فيني يراه الأفضل في العالم، ردّ بيلينغها بشكل كوميدي قائلا: "إذا كان يقول إنني الأفضل في العالم، إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكنك تقسيم الكرة الذهبية إلى نصفين".
ويعتمد صراع الكرة الذهبية على المستوى الفردي طوال الموسم، بجانب الألقاب الجماعية التي شارك فيها كل لاعب مع فريقه ومدى تأثيره فيها.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن هوية الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام سيتحدد على إثرها صاحب الكرة الذهبية.