مفاجأة حول "حسم" ميسي لسباق الكرة الذهبية 2024

يرى الصحفي الإسباني كيم دومينيك أن فرص تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي ستكون التاسعة في تاريخه، ما زالت قائمة.

وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينغ هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.

ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما الآن بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في2017.

وقال دومينيك عبر برنامج "التشرنيغيتو" الإسباني الشهير، إن "ميسي إذا فاز بالدوري الأمريكي وكوبا أمريكا مع المنتخب هذا العام، فسيتوج بالكرة الذهبية 2024".

بينما اعترض المتواجدون في الاستوديو على تصريحات دومينيك.

وتواجد اسم النجم الأرجنتيني في القائمة المختارة لخوض بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

وسيلعب المنتخب "التانغو" مع الإكوادور وغواتيمالا الشهر المقبل استعدادًا للبطولة التي تنطلق بمواجهة كندا في 20 يونيو المقبل.