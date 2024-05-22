مفاجأة حول "حسم" ميسي لسباق الكرة الذهبية 2024
يرى الصحفي الإسباني كيم دومينيك أن فرص تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي ستكون التاسعة في تاريخه، ما زالت قائمة.
وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينغ هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.
ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما الآن بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في2017.
وقال دومينيك عبر برنامج "التشرنيغيتو" الإسباني الشهير، إن "ميسي إذا فاز بالدوري الأمريكي وكوبا أمريكا مع المنتخب هذا العام، فسيتوج بالكرة الذهبية 2024".
بينما اعترض المتواجدون في الاستوديو على تصريحات دومينيك.
وتواجد اسم النجم الأرجنتيني في القائمة المختارة لخوض بطولة كوبا أمريكا المقبلة.
وسيلعب المنتخب "التانغو" مع الإكوادور وغواتيمالا الشهر المقبل استعدادًا للبطولة التي تنطلق بمواجهة كندا في 20 يونيو المقبل.
وذكرت تقارير سابقة أن منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" وكوبا أمريكا 2024، ستكون عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.
وتأتي هذه التصريحات خلافا لما يتردد مؤخرا بأن أبرز المرشحين للتتويج بهذه الجائزة محصورة بين 5 لاعبين يتقدمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وزميله الإنجليزي جود بيلينغهام، واللذان يقدمان مستويات رائعة مع ريال مدريد وتأهلا رفقته لنهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، وأيضا الفرنسي كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، ويبرز أسماء ثنائي مانشستر سيتي فيل فودين، والبولندي إرلينغ هالاند.
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، ليبدأ رحلة جديدة خارج أوروبا بعد تتويجه مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر.