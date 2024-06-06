ديوكوفيتش يخضع لجراحة ناجحة في الركبة بعد انسحابه من "رولان غاروس"

قال المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الخميس، إنه خضع لجراحة ناجحة في ركبته بعدما اضطر للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة التي قد تهدد مشاركته في ويمبلدون وأولمبياد باريس.

وأنهت الإصابة، التي تعرض لها خلال فوزه في الدور الرابع على فرانسيسكو سيروندولو، سعي اللاعب الصربي للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى وتمديد رقمه القياسي، وتسببت أيضا في خسارته صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر، يوم الاثنين المقبل، لصالح الإيطالي يانيك سينر.

وقال منظمو البطولة، إن نتائج أشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن تعرض ديوكوفيتش، الذي لعب المباراة رغم الألم الشديد، لإصابة بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة ما دفعه إلى اتخاذ قراره بالانسحاب.