ديوكوفيتش ينسحب من "رولان غاروس" بسبب إصابة في الركبة
قال منظمون في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا انسحب من فرنسا المفتوحة للتنس قبل مباراة في دور الثمانية بسبب إصابة في الركبة.
وكان من المقرر أن يواجه ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف الأول في البطولة منافسه كاسبر رود في دور الثمانية، غدا الأربعاء.
وكافح ديوكوفيتش (37 عامًا) للمباراة الثانية على التوالي بعد ماراثون في الدور الثالث ضد الإيطالي لورينتسو موسيتي، واحتاج إلى علاج خلال فوزه 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 على سيروندولو الذي قاده لدور الثمانية بعد أربع ساعات و39 دقيقة.
وقال ديوكوفيتش إنه كان يعاني من انزعاج بسيط في ركبته اليمنى منذ أسبوعين، وتفاقمت المشكلة بمجرد انزلاقه وتغيير اتجاه جسده خلال إحدى الضربات في الشوط الثالث من المجموعة الثانية.
وأنهى هذا الانسحاب محاولة اللاعب الصربي تعزيز رقمه القياسي بالحصول على 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وسيؤدي إلى خسارته لصدارة التصنيف العالمي أمام الإيطالي يانيك سينر في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال المنظمون: "بسبب تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى (تم اكتشافه خلال فحص بالرنين المغناطيسي)، اضطر ديوكوفيتش، الذي كان من المفترض أن يواجه كاسبر رود في دور الثمانية غدا إلى الانسحاب من رولان غاروس".
وسيتأهل رود، وصيف بطل العام الماضي، إلى الدور قبل النهائي.