أسوأ المشاركات العربية في كأس أفريقيا

أُسدل الستار على دور المجموعات في كأس أفريقيا المقامة في ساحل العاج، وغادر المنتخبان التونسي والجزائري بشكل محبط من أقرب نقطة مغادرة ممكنة.

لكن تلك المشاركات ليست الأسوأ على الصعيد العربي في كأس أفريقيا، ولا حتى الأسوأ بالنسبة لهم تاريخيًا، دعونا نعود قليلًا للماضي ونستعرض أسوأ المشاركات العربية في البطولة على الإطلاق.

الحقبة السوداء لمنتخب مصر

على الرغم من تأهل منتخب مصر لكأس العالم في تلك الفترة وامتلاكه للكثير من العناصر المميزة أمثال: ربيع ياسين، ومجدي عبدالغني، ومصطفى عبده، وطاهر أبوزيد، وعلي شحاتة، أضف إلى ذلك تتويج هذا الفريق بنسخة 1986 من كأس أفريقيا إلا إنهم فشلوا في 3 نسخ متتالية في المرور من دور المجموعات.

وفي نسخة المغرب العام 1988، حقق منتخب مصر فوزًا وحيدًا وغادر البطولة، وفي النسخة التالية بالجزائر العام 1990 خسر المباريات الثلاث، وفي نسخة السنغال 1992 خسر كل مبارياته أيضًا.

وغادر منتخب مصر أيضًا دور المجموعات نسخة 2004 التي سبقت حصوله مع الجيل الذهبي على الثلاثية التاريخية في 2006 و2008 و2010.