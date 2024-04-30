برشلونة يستهدف بيع نجمه للدوري السعودي

برشلونة قرَّر إعارة أنسو فاتي، إلى نادي برايتون الإنجليزي منذ بداية الموسم؛ ما جعل مصير اللاعب غامضًا بعد نهاية فترة الإعارة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن النادي يسعى للتخلص من أكثر من لاعب، من بينهم المعارون هذا الموسم، وعلى رأسهم أنسو فاتي، من أجل الصفقات الجديدة، والموازنة المالية التي تجعل قانون اللعب المالي النظيف يقف عائقًا أمام ضم لاعبين جدد.

وقالت الصحيفة: "برشلونة يعمل حاليًّا على التخلص من الثنائي لينغليه وفاتي، وأمامه خيار الدوري السعودي".

وأضافت: "بيع الثنائي لينغليه وفاتي والاستفادة المالية من رحيلهما إلى دوري روشن، الذي يستقطب النجوم منذ الصيف الماضي، سيخلق عملية توازن في إبراددات ومصروفات برشلونة".

يذكر أن فاتي رفض الرحيل للدوري السعودي في الصيف الماضي واختار برايتون، كما هي حال زميله لينغليه الذي لا يريد الذهاب إلى الشرق الأوسط في الوقت الحالي.