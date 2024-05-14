مدرب الترجي يستبعد نجمي الفريق من قائمة مواجهة الأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، اتخذ قرارا باستبعاد نجمي الفريق أندري بوكيا وأسامة السهيلي، من قائمة مواجهة الأهلي المصري المقبلة.

الترجي يستضيف الأهلي يوم السبت المقبل، الموافق 18 مايو الحالي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ووفقا لما ذكره موقع "تونس الرقمية"، اليوم الثلاثاء، فإن المدرب استقر على استبعاد بوكيا والسهيلي لأسباب فنية.

أندريه بوكيا شارك في 23 مباراة مع الترجي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

فيما خاض السهيلي 8 مباريات مع فريق "باب سويقة"، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.