مدرب الترجي يستبعد نجمي الفريق من قائمة مواجهة الأهلي المصري
كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، اتخذ قرارا باستبعاد نجمي الفريق أندري بوكيا وأسامة السهيلي، من قائمة مواجهة الأهلي المصري المقبلة.
الترجي يستضيف الأهلي يوم السبت المقبل، الموافق 18 مايو الحالي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، على ملعب حمادي العقربي في رادس.
ووفقا لما ذكره موقع "تونس الرقمية"، اليوم الثلاثاء، فإن المدرب استقر على استبعاد بوكيا والسهيلي لأسباب فنية.
أندريه بوكيا شارك في 23 مباراة مع الترجي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.
فيما خاض السهيلي 8 مباريات مع فريق "باب سويقة"، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.
وأوضح التقرير أن القائمة ستشهد عودة المدافع الجزائري محمد أمين توجاي، الذي تغيب عن مباراة الديربي أمام النجم الساحلي في الدوري التونسي.
يذكر أن الأهلي قد نجح في الوصول للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الترجي على حساب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.