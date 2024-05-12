الدوري التونسي: الترجي يخطف فوزًا قاتلا من النجم ويعزز صدارته لمجموعة التتويج

افتتح راقي العواني من التسجيل لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 13، وأدرك الترجي التعادل سريعا عن طريق مهاجمه البرازيلي رودريغيز في الدقيقة 18.

ونجح حسام الدين غشة في إحراز هدف الترجي الثاني في الدقيقة 59، ولكن عاد النجم الساحلي وسجل هدف التعادل عن طريق صلاح برهومي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 84 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح رودريغيز مهاجم الترجي، ليترجمها ياسين مرياح بالهدف الثالث لنادي باب سويقة.

بهذا الفوز عزز الترجي صدارته لمجموعة التتويج بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة.

بينما توقف رصيد النجم الساحلي عند 8 نقاط في المركز الخامس.