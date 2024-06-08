شوبير يشن هجوما على عضو مجلس إدارة الزمالك
فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بسبب طلب الأخير إلغاء بطولة الدوري الممتاز.
أحمد سليمان اقترح إلغاء الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز بسبب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين.
وسخر شوبير من مقترح أحمد سليمان قائلا: "هذه بطولة كبيرة، مش دورة رمضانية".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أنا مستغرب من طرح الفكرة في الوقت الحالي، وهذا أمر لا يجوز لأن هناك صناعة في كرة القدم، والأمور لا تدار بهذه الطريقة".
وواصل: "هناك عقود رعاية وحقوق بث تليفزيوني، ولا يجب بأي حال خسارة تلك العقود، التي ستتسبب في كوارث على الأندية".
يذكر أن أحمد سليمان برر طلبه بأن تلاحم المواسم يؤثر على اللاعبين مع منتخب مصر، ولهذا يجب إلغاء الدوري.
وأوضح: "ظهر جليا الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين المصريين ضد بوركينا فاسو في الشوط الثاني".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالأهلي أو الزمالك، لازال هناك الكثير من المباريات للفريقين وذلك سيؤثر على منتخب مصر".
وختم شوبير حديثه عن عضو مجلس إدارة الزمالك :" إذا كنت لا تجيد الكلام، لا يجب أن تظهر".