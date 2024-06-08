شوبير يشن هجوما على عضو مجلس إدارة الزمالك

أحمد سليمان اقترح إلغاء الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز بسبب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين.

وسخر شوبير من مقترح أحمد سليمان قائلا: "هذه بطولة كبيرة، مش دورة رمضانية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أنا مستغرب من طرح الفكرة في الوقت الحالي، وهذا أمر لا يجوز لأن هناك صناعة في كرة القدم، والأمور لا تدار بهذه الطريقة".

وواصل: "هناك عقود رعاية وحقوق بث تليفزيوني، ولا يجب بأي حال خسارة تلك العقود، التي ستتسبب في كوارث على الأندية".