أحمد شوبير: كهربا قد يغيب عن مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز بكأس العالم للأندية
قال أحمد شوبير إن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المصري قد يغيب عن مباراة المارد الأحمر أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية اليوم السبت.
وأوضح شوبير أن كهربا شعر بعد مواجهة أوكلاند سيتي بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.
وأوضح شوبير أن كهربا عمل مع الجهاز الطبي وشارك في مران الجمعة، وتتم متابعة اللاعب لحظة بلحظة لكن اللاعب قد يغيب عن المباراة للإجهاد رغم أن حالته جيدة، خاصة أن مارسيل كولر مدرب الأهلي لا يشرك إلا اللاعب الجاهز بنسبة 100%.
تقسيط الغرامة
وقال شوبير إن كهربا يريد دفع غرامة المليونين ونصف مليون دولار على 5 أقساط، بواقع 500 ألف دولار في كل دفعة.
في حين أن مطلب الزمالك هو إيقاف اللاعب وحرمانه من المشاركة ودفع المبلغ كاملا.
وذكر شوبير أن القرار قد يصدر خلال 72 ساعة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.
وانتهت مدة إيقاف كهربا التي فرضتها عليه المحكمة الرياضية الدولية، لكن دون أن يدفع اللاعب الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.
ورحل كهربا عن الزمالك صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.
وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي المصري في يناير 2020.