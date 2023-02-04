أحمد شوبير: كهربا قد يغيب عن مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز بكأس العالم للأندية

قال أحمد شوبير إن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المصري قد يغيب عن مباراة المارد الأحمر أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية اليوم السبت.

وأوضح شوبير أن كهربا شعر بعد مواجهة أوكلاند سيتي بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وأوضح شوبير أن كهربا عمل مع الجهاز الطبي وشارك في مران الجمعة، وتتم متابعة اللاعب لحظة بلحظة لكن اللاعب قد يغيب عن المباراة للإجهاد رغم أن حالته جيدة، خاصة أن مارسيل كولر مدرب الأهلي لا يشرك إلا اللاعب الجاهز بنسبة 100%.