وسط الجماهير.. كروس يمنح رقمه إلى هذا اللاعب (فيديو)

وأعلن كروس، قبل أسابيع، اعتزال كرة القدم، هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الريال بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند، مساء أمس السبت.

وخلال احتفال فريق ريال مدريد في العاصمة، بلقب دوري أبطال أوروبا، أمسك كروس الميكروفون، وأعلن أمام الجماهير منحه رقم (8) إلى فالفيردي.