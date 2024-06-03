وسط الجماهير.. كروس يمنح رقمه إلى هذا اللاعب (فيديو)
منح الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، والذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، القميص رقم (8) إلى زميله فيدي فالفيردي رسميًا.
وأعلن كروس، قبل أسابيع، اعتزال كرة القدم، هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الريال بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند، مساء أمس السبت.
وخلال احتفال فريق ريال مدريد في العاصمة، بلقب دوري أبطال أوروبا، أمسك كروس الميكروفون، وأعلن أمام الجماهير منحه رقم (8) إلى فالفيردي.
يذكر أن مباراة الأمس أمام دورتموند، هي آخر مباراة للنجم الألماني مع فريق ريال مدريد، بعد أن أعلن كروس اعتزاله كرة القدم بنهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.
واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23، ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).