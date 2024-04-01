بيدكوك يدخل المستشفى بسبب سقوطه قبل سباق الباسك للدراجات

أعلن فريق إنيوس غرينيديرز، اليوم الإثنين، أنه تم نقل متسابقه البريطاني توم بيدكوك إلى المستشفى بعد سقوطه خلال الاستعداد لسباق الباسك للدراجات.

وقال الفريق عبر منصة "X" إن بيدكوك (24 عاما) انسحب من السباق.

وكان بيدكوك قد توج بسباق اختراق الضاحية للرجال في أولمبياد طوكيو، كما فاز بألقاب اختراق الضاحية في بطولة العالم للسيكلو كروس عام 2022 وبطولة العالم لسباقات الدراجات العام الماضي.

وينطلق سباق الباسك، اليوم الإثنين، ويختتم في السادس من أبريل الجاري.