بيانات نارية متبادلة بين مولودية الجزائر وبارادو

وفاز مولودية الجزائر على نظيره بارادو، بهدف دون رد، أمس السبت، في الجولة 24 للدوري الجزائري للمحترفين.

وكانت إدارة بارادو، قد هاجمت رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، بسبب تصرفه المشين، خلال لقاء الطرفين.

وردت إدارة نادي مولودية الجزائر، على بيان من بارادو، بعد المباراة، وقالت في بيان رسمي: "نستغرب بيان بارادو، الذي سرد أكاذيب تعكس مستوى مسؤولي هذا الفريق، والذين سبق لهم العبث بالكرة المحلية عندما كانوا على رأس الهيئة الكروية".

وأضاف: "حاج رجم رئيس مولودية الجزائر، لم يصدر منه أي تصرف غير أخلاقي، بل تفاعل بشكل طبيعي مع هدف فوز فريقه.. ما حدث في المنصة الشرفية، موثق بفيديوهات المراقبة للملعب، وخاصة في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس".

واختتم: "كاميرات المراقبة الموجودة داخل الملعب، وثقت بعض الصور المؤسفة لمسؤولي الخصم، وستكون دليلا قاطعا أمام الجهات القضائية التي ستفصل في الأمر".