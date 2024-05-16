حقيقة حصول ليفاندوفسكي على جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

وجه أحد المسؤولين عن مسابقة الكرة الذهبية صدمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة، بشأن إمكانية تحقيق حلمه والحصول على الجائزة بأثر رجعي عن عام 2020.

وحُرم ليفاندوفسكي، الذي فاز بالثلاثية مع بايرن ميونخ في ذلك العام، من الكرة الذهبية بعد إلغاء الحفل بسبب قيود فيروس كورونا، وهو القرار الذي أثار غضب العديد من المشجعين.

وبعد أربع سنوات، زعمت تقارير مختلفة أن مجلة "فرانس فوتبول" تفكر في منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 إلى ليفاندوفسكي هذا العام، لكن حتى الآن لم يتم تحديد أي شيء بعد.