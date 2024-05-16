حقيقة مفاوضات إنتر ميلان الإيطالي مع غاياردو

تقارير إعلامية سعودية وإيطالية، زعمت في وقت سابق أن المدرب الأرجنتيني غاياردو، على رأس اهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، وتم بالفعل التواصل معه لحسم الأمر.

وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" فإنه حتى الآن لم تتواصل إدارة إنتر ميلان الإيطالي التي أبدت اهتمامها بالمدرب الأرجنتيني، معه أو أي من وكلائه.

وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أنه من غير المتوقع في الوقت الحالي، أن يقدم النادي الإيطالي عرضاً للمدرب غاياردو خلال الأيام القليلة المقبلة.