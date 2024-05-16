حقيقة مفاوضات إنتر ميلان الإيطالي مع غاياردو
كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة مفاوضات نادي إنتر ميلان، مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب نادي الاتحاد السعودي، والذي اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجداوي.
تقارير إعلامية سعودية وإيطالية، زعمت في وقت سابق أن المدرب الأرجنتيني غاياردو، على رأس اهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي، لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، وتم بالفعل التواصل معه لحسم الأمر.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" فإنه حتى الآن لم تتواصل إدارة إنتر ميلان الإيطالي التي أبدت اهتمامها بالمدرب الأرجنتيني، معه أو أي من وكلائه.
وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أنه من غير المتوقع في الوقت الحالي، أن يقدم النادي الإيطالي عرضاً للمدرب غاياردو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعمل إدارة الاتحاد على إقالة المدرب الأرجنتيني بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق هذا الموسم، خاصة بالمباراة الأخيرة التي خسر فيها بخماسية نظيفة في الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.
وذكرت تقارير أخرى أن الاتحاد أنهى علاقته بالمدرب الأرجنتيني، وأن السبب الرئيس لرحيل غاياردو عن الاتحاد هو علاقته مع كريم بنزيما.
وكان مارسيلو غاياردو البالغ من العمر 48 عاما قد تولى قيادة الاتحاد الفنية في نوفمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي نونو سانتو، وكانت له تجربة طويلة مع ريفر بليت حيث قام بتدريبه في الفترة من 2014، وحتى 2022.