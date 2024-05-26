نجم نيوكاسل يونايتد على رادار الأهلي السعودي
كشفت مصادر عن اهتمام النادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع البرازيلي برونو غيمارايش، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لينضم للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن اللاعب البرازيلي يعد أبرز خيارات مدرب الأهلي ماتياس يايسله، لتدعيم مركز خط وسط الفريق بالموسم المقبل.
ونجح النادي الأهلي بقيادة يايسله في تقديم موسم جيد؛ إذ وقع بالمركز الثالث برصيد 62 نقطة، بالإضافة إلى النتائج الجيدة للفريق بالفترة الأخيرة.
وارتبطت خلال الفترة الماضية أسماء العديد من النجوم العالميين بالأهلي، على رأسهم مايسون غرينوود، والمعتصم بالله المصراتي، وبنيامين شيشكو.
يلعب برونو غيمارايش البالغ من العمر 26 عاماً، لصفوف نيوكاسل يونايتد منذ يناير 2022، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 85 مليون يورو.