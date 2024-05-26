نجم نيوكاسل يونايتد على رادار الأهلي السعودي

كشفت مصادر عن اهتمام النادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع البرازيلي برونو غيمارايش، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لينضم للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن اللاعب البرازيلي يعد أبرز خيارات مدرب الأهلي ماتياس يايسله، لتدعيم مركز خط وسط الفريق بالموسم المقبل.