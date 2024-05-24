مع توالي العروض.. نجم الأهلي السعودي يعلن موقفه

حسم الإسباني غابري فيغا، لاعب وسط الأهلي السعودي، موقفه من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية أن فيغا تلقى عدة عروض للرحيل في الموسم المقبل، على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يرغب في ضم اللاعب، بجانب أستون فيلا الإنجليزي.

وتحدث فيغا، عقب مشاركته مع الأهلي في لقاء الرائد بدوري روشن السعودي، بشكل غير مباشر عن مستقبله مع الفريق.

وقال فيغا: "أنا متحمس للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، لدينا أهداف مهمة مستقبلًا ونسعى لتحقيقها وإسعاد جمهورنا".

وأضاف: "نعلم أن فرق المقدمة بالدوري كانت أفضل منا في النتائج ولكننا سعداء بما قدمناه ونسعى للتحسن في الموسم المقبل".