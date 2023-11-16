تقرير: سيلتا فيغو يسعى لإعادة غابري فيغا من الأهلي السعودي

واتفق كلا الناديان في شهر أغسطس/ آب الماضي على انتقال فيغا للأهلي مقابل 30 مليون يورو، منها ستة ملايين نقداً والـ24 مليون المتبقية على 24 دفعات.

غير أن غابري فيغا لم يتألق بالشكل المتوقع في الدوري السعودي، وخاض اللاعب حتى الآن 9 مباريات (689 دقيقة) وسجل هدفاً واحداً فقط.

وستمثل عودة لاعب الوسط تعزيزاً لصفوف سيلتا الذي يتواجد حالياً في منطقة الهبوط.

وخاض فيغا مع سيلتا الموسم الماضي 26 مباراة وسجل 11 هدفاً، منها اثنان في المباراة الحاسمة في الجولة الأخيرة أمام برشلونة، ليتمكن الفريق خلالها من ضمان البقاء في دوري القسم الأول.