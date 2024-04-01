لاعب مانشستر سيتي يستسلم: نحن لسنا مرشحين الآن

وقدّم آرسنال أوراق اعتماده للفوز باللقب بتعادله دون أهداف مع البطل مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، وهي نتيجة سمحت لليفربول باحتلال الصدارة في يوم حاسم في السباق الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال برناردو سيلفا بعد المباراة: "من الصعب اللعب ضد آرسنال، هم يدافعون بشكل قوي، أطرافهم ذهبوا للعب كظهيرين.. لذلك من الصعب اللعب مع فريق يدافع بشكل جيد ومتماسك جدًا."

وأضاف: "نحن لسنا مرشحين للفوز باللقب بعد الآن. علينا أن نكون واقعيين".

وتابع: "يمكن أن يحدث الكثير، لكننا لم نعد نعتمد على أنفسنا بعد الآن، بل نعتمد على آرسنال وليفربول".