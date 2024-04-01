لاعب مانشستر سيتي يستسلم: نحن لسنا مرشحين الآن
ظهرت نبرة الاستسلام في تصريحات برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر يونايتد، بعد تعادل فريقه السلبي أمام آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.
وقدّم آرسنال أوراق اعتماده للفوز باللقب بتعادله دون أهداف مع البطل مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، وهي نتيجة سمحت لليفربول باحتلال الصدارة في يوم حاسم في السباق الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال برناردو سيلفا بعد المباراة: "من الصعب اللعب ضد آرسنال، هم يدافعون بشكل قوي، أطرافهم ذهبوا للعب كظهيرين.. لذلك من الصعب اللعب مع فريق يدافع بشكل جيد ومتماسك جدًا."
وأضاف: "نحن لسنا مرشحين للفوز باللقب بعد الآن. علينا أن نكون واقعيين".
وتابع: "يمكن أن يحدث الكثير، لكننا لم نعد نعتمد على أنفسنا بعد الآن، بل نعتمد على آرسنال وليفربول".
وحسم التعادل السلبي دون أهداف لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى نجومهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة من تلك المواجهة.
وصب هذا التعادل في مصلحة فريق ليفربول، الذي انفرد بصدارة جدول الترتيب العام للبطولة، بعد أن فقد كل من "الستيزنز" و"الغانرز" نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب.
وأخفق أصحاب الأرض للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز، بعد أن سبق أن تعادل الفريق في الجولة الماضية مع ليفربول بهدف لمثله، ليكتفي بموقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.
في المقابل، جاء التعادل ليوقف سلسلة انتصارات آرسنال المتتالية عند 8 انتصارات، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول، المتصدر.