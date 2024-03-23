آرسنال يزاحم ريال مدريد في صفقة مهمة

وقالت صحيفة "ديفنسيا سنترال" الإسبانية إن آرسنال مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد، أندري لونين، بعد تألقه خلال الموسم الجاري.

وتألق لونين بغياب البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال الأساسي، بسبب الإصابة، ما جعله مطلوبا في عدد من كبرى الأندية الأوروبية.

وأوضحت: "آرسنال لا يزال مهتما بضم حارس مرمى جديد، رغم تعاقده قبل بداية الموسم الحالي مع الحارس الإسباني ديفيد رايا قادمًا من برينتفورد".