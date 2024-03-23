آرسنال يزاحم ريال مدريد في صفقة مهمة
بدأ نادي آرسنال الإنجليزي مزاحمة ريال مدريد للحصول على خدمات الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى الفريق الملكي.
وقالت صحيفة "ديفنسيا سنترال" الإسبانية إن آرسنال مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد، أندري لونين، بعد تألقه خلال الموسم الجاري.
وتألق لونين بغياب البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال الأساسي، بسبب الإصابة، ما جعله مطلوبا في عدد من كبرى الأندية الأوروبية.
وأوضحت: "آرسنال لا يزال مهتما بضم حارس مرمى جديد، رغم تعاقده قبل بداية الموسم الحالي مع الحارس الإسباني ديفيد رايا قادمًا من برينتفورد".
وينتهي عقد لونين صاحب الـ25 عامًا مع ريال مدريد في عام 2025، ويسعى الفريق الملكي للحفاظ عليه، لكن آرسنال دخل في خط المفاوضات معه.
ولعب لونين 23 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، بإجمالي 2100 دقائق لعب، استقبلت خلالها شباكه 19 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.