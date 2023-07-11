مدرب العين مُشيدًا بقدرات لاعبيه: نعمل بجدية للاحتفال بنهاية الموسم
أثنى الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، على قدرات لاعبيه بعد التدريبات التي أجراها خلال الفترة الماضية.
نادي العين الإماراتي أعلن في 27 مايو الماضي، تعاقده رسميًا مع الهولندي ألفريد شرودر، وتعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوكراني سيرجي ريبروف.
وقال شرودر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "سعيد جدًا بمردود اللاعبين وجديتهم وحرصهم والتزامهم في المعسكر بالإضافة إلى رغبتهم القوية للخروج من البرامج التدريبية والمحاضرات الفنية التي نعقدها على نحو يومي بالمكاسب المرجوة".
وأضاف: "كما أنني سعيد كذلك بإمكانيات وقدرات لاعبي الفريق العالية، ونحن نعمل مع بعضنا البعض بصورة متواصلة طوال الوقت لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه من برامج الإعداد للموسم في إسبانيا".
وشدد المدير الفني للعين على أهمية التحضير الجيد خلال هذه الفترة المهمة من الإعداد للموسم الجديد، موضحًا أن الحصة التدريبية الصباحية تمتد ساعتين ونصف الساعة؛ لأن هذا النوع من التدريبات مطلوب في هذه المرحلة من الإعداد.
وأوضح: " تحدثت مع الإدارة حول أهمية الجرعات التدريبية في مرحلة الإعداد الخارجي، والتي أوضحت لهم بأنني لا أحتاج خلالها إلى عدد كبير من المباريات الودية، بقدر تجهيز اللاعبين عبر البرامج التدريبية المكثفة، والواقع يؤكد أن الفريق يخوض مباراة في الأسبوع تتخللها عدة حصص تدريبية بصورة يومية ما يؤكد على أهمية التمارين في كرة القدم، ليتعلم اللاعبون في كل وقت ما الذي يجب أن يقوموا به خلال المباريات الرسمية.
واختتم: "نعمل مع الإدارة من أجل تحقيق طموحات نادينا ونحتفل في نهاية الموسم بوقفة الجمهور إلى جانب الفريق في جميع التحديات وجني ثمار الجهود التي نبذلها في المرحلة الحالية من الإعداد".
يذكر أن العين احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك الموسم الماضي خلف شباب الأهلي دبي.
ووصل العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي، لكنه خسر 1/2 أمام الشارقة، كما خسر أمام الشارقة بضربات الترجيح في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بعد التعادل 1/1.