مدرب العين مُشيدًا بقدرات لاعبيه: نعمل بجدية للاحتفال بنهاية الموسم

وشدد المدير الفني للعين على أهمية التحضير الجيد خلال هذه الفترة المهمة من الإعداد للموسم الجديد، موضحًا أن الحصة التدريبية الصباحية تمتد ساعتين ونصف الساعة؛ لأن هذا النوع من التدريبات مطلوب في هذه المرحلة من الإعداد.

وأوضح: " تحدثت مع الإدارة حول أهمية الجرعات التدريبية في مرحلة الإعداد الخارجي، والتي أوضحت لهم بأنني لا أحتاج خلالها إلى عدد كبير من المباريات الودية، بقدر تجهيز اللاعبين عبر البرامج التدريبية المكثفة، والواقع يؤكد أن الفريق يخوض مباراة في الأسبوع تتخللها عدة حصص تدريبية بصورة يومية ما يؤكد على أهمية التمارين في كرة القدم، ليتعلم اللاعبون في كل وقت ما الذي يجب أن يقوموا به خلال المباريات الرسمية.

واختتم: "نعمل مع الإدارة من أجل تحقيق طموحات نادينا ونحتفل في نهاية الموسم بوقفة الجمهور إلى جانب الفريق في جميع التحديات وجني ثمار الجهود التي نبذلها في المرحلة الحالية من الإعداد".