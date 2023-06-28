رسميا.. العين يتعاقد مع كاكو (فيديو)

وانتقل كاكو البالغ من العمر 28 عاما من نادي التعاون السعودي الذي انضم إليه في فبراير شباط 2021 قادما من الدوري الأمريكي للمحترفين.

وحل العين ثانيا في الموسم المنصرم للدوري الإماراتي خلف شباب الأهلي‭‭ ‬‬دبي.

وقال التعاون إنه وافق على بيع لاعبه كاكو الذي أبدى رغبته الشديدة في عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، بسبب ظروف عائلية.

واحتل العين المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك الموسم الماضي خلف شباب الأهلي دبي.

ووصل العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي لكنه خسر 1/2 أمام الشارقة، كما خسر أمام الشارقة بضربات الترجيح في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بعد التعادل 1/1.