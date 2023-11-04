بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز

وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يتابع وضع ديفيز، إذ أبدت العديد من الأندية الإنجليزية، خاصة مانشستر سيتي وتشيلسي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ديفيز.

وبحسب "أس" فإن كل من ديفيز ووكيله يعرفان أن ريال مدريد سيراهن على اللاعب بشكل كبير ولكن دون الدخول في منافسة القوة المالية الأندية لدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك ستكون إرادة ديفيز المفتاح في تحديد وجهته الجديدة، رغم أن ريال مدريد يقتنع بأن نية اللاعب هي الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

ولم يخفِ ممثل اللاعب إعجابه بريال مدريد، وفي مقابلة مع فابريزيو رومانو، قال هوسة، وهو من أصل فلسطيني: "لا أريد أن أحتقر بايرن ميونخ، لكنه ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا الـ14.. لقد كنت دائمًا معجبًا بهذا الفريق وأسمعه، إن بلاعب تمثله يجعلك تشعر بالفخر".