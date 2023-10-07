مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على ألفونسو ديفيز

كشف موقع "ديفنسا سنترال" أن مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ.

ويرتبط ألفونسو ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بعد تبقي عقد على نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

وذكر الموقع أن مانشستر سيتي يمكن أن يكون عقبة كبيرة أمام ريال مدريد في السباق للتعاقد مع ديفيز، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر.

وأوضح أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يعتبر الأمر شخصيًا لضم الكندي، وهو على استعداد لبذل قصارى جهده للتعاقد مع اللاعب.