مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على ألفونسو ديفيز
كشف موقع "ديفنسا سنترال" أن مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ.
ويرتبط ألفونسو ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بعد تبقي عقد على نهاية عقده مع بايرن ميونخ.
وذكر الموقع أن مانشستر سيتي يمكن أن يكون عقبة كبيرة أمام ريال مدريد في السباق للتعاقد مع ديفيز، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر.
وأوضح أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يعتبر الأمر شخصيًا لضم الكندي، وهو على استعداد لبذل قصارى جهده للتعاقد مع اللاعب.
وبعد خسارة مانشستر سيتي سباق التعاقد مع جود بيلينغهام، يسعى بطل الثلاثية للتعاقد مع ديفيز في 2024، وهو ما يجعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حالة تأهب.
وأكد "ديفنسا سنترال" أن مانشستر سيتي يعد عرضا لإغراء ديفيز، بحيث يحصل اللاعب على ما يقرب من ضعف ما سيدفعه ريال مدريد.
وأشار إلى أن ريال مدريد كان سيخصص ما يقرب من 8 ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب لديفيز، بينما سيدفع مانشستر سيتي 14 أو 15 مليون يورو.
وختم الموقع الإسباني أن هذه الاستراتيجية لم تنجح مع بيلينغهام، الذي انتقل لريال مدريد في السوق الصيفي الماضي من بروسيا دورتموند مقابل أكثر من 100 مليون يورو.
وديفيز، البالغ من العمر 22 عاما، انتقل لبايرن ميونخ في 2019 مقابل 14 مليون يورو، وشارك مع النادي البافاري في 163 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 28.