مورينيو يقترب من تدريب ناد سعودي

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمكن أن يقود ناديا سعوديا الموسم المقبل، بعد أشهر من إقالته من تدريب روما الإيطالي.

ووفقا لموقع "elfutbolero"، فإنه يمكن لمورينيو تولي تدريب النصر والعمل مع مواطنه كريستيانو رونالدو هداف الدوري السعودي حتى الآن.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مورينيو قاد رونالدو 164 مباراة سجل فيها اللاعب 168 هدفا وصنع 49.

وأضاف الموقع أنه سيتعين على النادي السعودي أن يعرض على مورينيو راتبا أعلى من راتب المدرب الحالي لويس كاسترو، الذي يقال إنه يبلغ 5.5 مليون دولار سنويًا.

وأقيل مورينيو من تدريب روما في يناير الماضي، وذكر الموقع أن المدرب البرتغالي كان يحصل على 12.5 مليون دولار سنويا.