ناد سعودي يستهدف التعاقد مع مورينيو
كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام من جانب نادي القادسية للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي.
واقترب القادسية من التأهل للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل، بعدما نجح في اعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري يلو بفارق كبير من النقاط عن أقرب ملاحقيه.
وبحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن النادي السعودي يعتزم التعاقد مع مورينيو؛ لأن لديه طموحات ضخمة في الموسم المقبل.
وأوضح أن النادي الذي بات قريباً للغاية من الترقي لدوري روشن السعودي للمحترفين يعتزم مقارعة الأندية الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي.
وتابع: "من المنتظر أن يصل مورينيو لمدينة الخبر أواخر شهر مايو الجاري لبدء التفاوض لقيادة القادسية".
وتتسابق العديد من الأندية للتعاقد مع مورينيو صاحب الـ60 عاما، بعد إقالته مؤخرا من منصبه كمدير فني لنادي روما الإيطالي وذلك بسبب سوء نتائج الفريق.
ويمتلك مورينيو مسيرة تدريبية رائعة، وقد سبق له العمل مع العديد من الأندية الأوروبية، على غرار: بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام، روما.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي، وأن الأندية السعودية تستهدف تقديم عرض ضخم لإقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي.
ويحتل القادسية المركز الأول في ترتيب دوري يلو، حيث جمع الفريق في رصيده 63 نقطة بعد مرور 30 جولة من مسابقة الدوري، حقق الانتصار في 19 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات.