ناد سعودي يستهدف التعاقد مع مورينيو

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام من جانب نادي القادسية للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي.

واقترب القادسية من التأهل للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل، بعدما نجح في اعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري يلو بفارق كبير من النقاط عن أقرب ملاحقيه.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن النادي السعودي يعتزم التعاقد مع مورينيو؛ لأن لديه طموحات ضخمة في الموسم المقبل.

وأوضح أن النادي الذي بات قريباً للغاية من الترقي لدوري روشن السعودي للمحترفين يعتزم مقارعة الأندية الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي.