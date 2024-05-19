سبب غياب مصطفى محمد عن مباراة نانت الأخيرة بالدوري الفرنسي

وكشفت صحيفة "ويست فران" عن سبب غياب النجم المصري أمام موناكو.

وقالت الصحيفة إن مصطفى محمد سيغيب عن المباراة على الرغم من عدم معاناته من أي إصابة أو إيقاف.

وأوضحت السبب قائلة: "سيغيب النجم المصري، بسبب رفضه ارتداء قميص دعم المثليين، كما حدث في الموسم الماضي".

وكان مصطفى محمد قد رفض خلال الموسم الماضي أيضًا المشاركة مع نانت ضد تولوز لنفس السبب؛ ما تسبب في توقيع عقوبة مالية عليه.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في 29 مباراة هذا الموسم، تمكن فيها من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.