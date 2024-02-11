دقة وقوة.. هدف مصطفى محمد الرائع في شباك تولوز (فيديو)
مصطفى محمد سدد ضربة حرة مباشرة بقوة ودقة ووضعها في المرمى
سجل المهاجم المصري مصطفى محمد هدفا رائعا لفريقه نانت أمام تولوز، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.
وحصل نانت على ضربة حرة مباشرة سددها مصطفى محمد بقوة ودقة، ووضعها في المرمى عند الدقيقة الثانية من المباراة.
وفاز نانت 2/1 على تولوز بعدما سجل تينو كاديويري الهدف الثاني في الدقيقة 51، في حين سجل تيس دالينغا هدفا لتولوز.
وسجل مصطفى محمد هذا الموسم مع تولوز 6 أهداف في 16 مباراة.
ويملك نانت 22 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الـ12.
ومنذ انتقاله إلى نانت في 2022، سجل مصطفى محمد للنادي الفرنسي 18 هدفا وصنع 5 في 68 مباراة، علما أنه يلعب للفريق بنظام الإعارة.