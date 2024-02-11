دقة وقوة.. هدف مصطفى محمد الرائع في شباك تولوز (فيديو)

وفاز نانت 2/1 على تولوز بعدما سجل تينو كاديويري الهدف الثاني في الدقيقة 51، في حين سجل تيس دالينغا هدفا لتولوز.

وسجل مصطفى محمد هذا الموسم مع تولوز 6 أهداف في 16 مباراة.

ويملك نانت 22 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الـ12.

ومنذ انتقاله إلى نانت في 2022، سجل مصطفى محمد للنادي الفرنسي 18 هدفا وصنع 5 في 68 مباراة، علما أنه يلعب للفريق بنظام الإعارة.