مفاجأة صادمة تنسف أنباء عودة إمام عاشور للزمالك
زاد الجدل حول إمكانية عودة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر إلى فريقه الأسبق الزمالك في الفترة القادمة.
وأثار حسين لبيب رئيس الزمالك الجدل بعدما رد على سؤال حول رحيل إمام عاشور عن الفريق الأبيض مؤكدًا أنه حزن لرحيل هذا اللاعب خاصة أنه جدد عقده من قبل لمدة 4 مواسم كما أنه لن يفصح عن تفاصيل أخرى تحسبًا لحدوث مستجدات.
وقال إيهاب الخطيب ، الصحفي المقرب من إدارة الأهلي ، عبر برنامج (اللعيب) بقناة (mbc masr) إن الحديث عن عودة إمام عاشور للزمالك غير واقعية بالمرة.
وأضاف:" إمام عاشور مرتبط بعقد رسمي مع الأهلي حتى صيف 2028 فكيف سيرحل للزمالك؟ هذه النقطة يغفلها البعض في حديثه عن رحيل عاشور".
وأشار إلى أنه بفرض وجود اتصالات من الزمالك لإعادة إمام عاشور فهل سيقبل جمهور الفريق الأبيض عودته مرة أخرى بعد رحيله للأهلي.
وقال محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك السابق:" عاشور عاد من ميتيلاند الدنماركي للعلاج في مصر ، وزار تدريبات الفريق الأبيض وخضع لجلسات علاجية مع طبيب الزمالك".
وأضاف:" الظروف لم تسمح بعودة إمام عاشور للزمالك فالفريق تعرض وقتها لإيقاف القيد بخلاف وجود مشاكل مالية بالجملة".
وأشار هادي خشبة قائد الأهلي الأسبق إلى أنه لا يوجد أي لاعب يفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر بإرادته.