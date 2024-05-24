مفاجأة صادمة تنسف أنباء عودة إمام عاشور للزمالك

وقال إيهاب الخطيب ، الصحفي المقرب من إدارة الأهلي ، عبر برنامج (اللعيب) بقناة (mbc masr) إن الحديث عن عودة إمام عاشور للزمالك غير واقعية بالمرة.

وأضاف:" إمام عاشور مرتبط بعقد رسمي مع الأهلي حتى صيف 2028 فكيف سيرحل للزمالك؟ هذه النقطة يغفلها البعض في حديثه عن رحيل عاشور".

وأشار إلى أنه بفرض وجود اتصالات من الزمالك لإعادة إمام عاشور فهل سيقبل جمهور الفريق الأبيض عودته مرة أخرى بعد رحيله للأهلي.