صفقة هامة.. أولوية ليفربول المطلقة في الميركاتو

كشف تقرير إخباري إنجليزي أن أولوية ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية هي التعاقد مع قلب دفاع، وذلك لتعزيز الخط الدفاعي، فيما سيكون المدافع الإكوادوري لنادي إنتراخت فرنكفورت الألماني ويليان باتشو على راٍ قائمة اللاعبين الذين سيبدأ مسؤولو ليفربول التفاوض معهم بمجرد نهاية موسم 2023 ـ 2024.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن مسؤولو ليفربول يعتبرون أن إمكانيات ويليان باتشو وتألقه مع فرنكفورت خلال الموسم الجاري، ترجح كفته ليكون إلى جانب الهولندي فيرجل فان دايك في محور دفاعات الريدز، رغم المنافسة التي سيجدها الفريق من أندية أخرى وفي مقدمتها أرسنال باعتبار أن باتشو يُعتبر هدفًا للكثير من النوادي في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الميركاتو الصيفي.