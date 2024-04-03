نادر السيد لـ"إرم نيوز": نجلي يملك نفس إمكانات مصطفى شوبير

كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في الأفضل بين نجله أحمد، حارس مرمى الزمالك السابق وباوك اليوناني الحالي، ومصطفى شوبير، حارس الأهلي.

ووقع أحمد نادر السيد في يناير الماضي على عقود انتقاله إلى باوك لمدة موسمين ونصف الموسم، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

فيما حصل مصطفى شوبير مؤخرًا على فرصة رائعة لحراسة عرين الأهلي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق الأحمر، وغاب على إثرها عن الملاعب، كما انضم "شوبير" إلى صفوف منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن في المعسكر الأخير.