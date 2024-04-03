نادر السيد لـ"إرم نيوز": نجلي يملك نفس إمكانات مصطفى شوبير
كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في الأفضل بين نجله أحمد، حارس مرمى الزمالك السابق وباوك اليوناني الحالي، ومصطفى شوبير، حارس الأهلي.
ووقع أحمد نادر السيد في يناير الماضي على عقود انتقاله إلى باوك لمدة موسمين ونصف الموسم، بعقد يمتد حتى صيف 2026.
فيما حصل مصطفى شوبير مؤخرًا على فرصة رائعة لحراسة عرين الأهلي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمد الشناوي، الحارس الأول للفريق الأحمر، وغاب على إثرها عن الملاعب، كما انضم "شوبير" إلى صفوف منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن في المعسكر الأخير.
وأعرب نادر السيد في حوار خاص مع "إرم نيوز" عن دعمه الكبير لابنه، قائلا: "أحمد لديه قدرات وإمكانيات ومعرفة وخبرات حصل عليها أفضل مني وأتمنى أن يكون في مسيرته أفضل مني".
وعن المقارنة بين أحمد ومصطفى شوبير، أشار: "الاثنان متعادلان لديهما نفس الإمكانيات والقدرات والتربية والسمات الشخصية، ولكن لو سألت الكابتن شوبير بالتأكيد سيفضل ابنه وأنا أيضا سأختار ابني".
ولعب أحمد نادر السيد صاحب الـ21 عامًا في صفوف منتخب مصر للشباب الذي خاض بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، كما تواجد السيد في صفوف الزمالك قبل إعارته إلى فيزيلا البرتغالي مع نهاية عقده مع القلعة البيضاء.