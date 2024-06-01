ريباكينا تهزم ميرتنز وتصعد للدور الرابع في "رولان غاروس"

واصلت المصنفة الرابعة عالميا إيلينا ريباكينا مسيرتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 6-4 و6-2 على منافستها البلجيكية إليسه ميرتنز، اليوم السبت، لتصعد للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي السيدات في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وتتطلع ريباكينا، بطلة ويمبلدون السابقة، إلى التفوق على أفضل إنجاز لها في رولان غاروس حين بلغت دور الثمانية على الملاعب الرملية عام 2021.

وخسرت اللاعبة المولودة في روسيا إرسالها مرتين في المجموعة الأولى لكنها حافظت على تفوقها بكسر كل إرسالات اللاعبة البلجيكية المتبقية في المجموعة.