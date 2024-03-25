بعد "فخ" تشواميني.. رد مبابي "الماكر" بعد سؤاله عن ريال مدريد (فيديو)
رد كيليان مبابي بطريقة ذكية للغاية على سؤال أحد الصحفيين حول ما قاله لاعب ريال مدريد وزميله بالمنتخب الفرنسي أورلين تشواميني.
وتحدث تشواميني عن قدرات كيليان مبابي، موجها حديثه لصحفي إسباني :"سوف تدركون عظمته حينما يأتي ويلعب كثيرا في إسبانيا".
وفُهمت تصريحات تشواميني على أنها تمهيد لانتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم، بما أنه صديق مقرب من لاعب باريس سان جيرمان.
وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا الودية ضد تشيلي تم توجيه سؤال لمبابي حول تصريحات تشواميني.
ورد مبابي: "نعم، لقد لعبت في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال سوسيداد، وفي ربع النهائي ضد برشلونة، وإذا تأهلنا قد نواجه أتلتيكو مدريد؛ لذلك نعم سوف يراني الإسباني أكثر قليلا".
ونالت إجابة مبابي على السؤال إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت مع تعبيرات ضاحكة.
وبات انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد أمرا شبه مؤكد في ظل تقارير متطابقة حول توصل الطرفين لاتفاق نهائي يتم تفعليه الصيف القادم.
ورجحت تقارير أن مبابي لن يعلن انتقاله إلى ريال مدريد بشكل رسمي طالما أن هناك فرصة لحدوث مواجهة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر ما زال قائما.