بعد "فخ" تشواميني.. رد مبابي "الماكر" بعد سؤاله عن ريال مدريد (فيديو)

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا الودية ضد تشيلي تم توجيه سؤال لمبابي حول تصريحات تشواميني.

ورد مبابي: "نعم، لقد لعبت في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال سوسيداد، وفي ربع النهائي ضد برشلونة، وإذا تأهلنا قد نواجه أتلتيكو مدريد؛ لذلك نعم سوف يراني الإسباني أكثر قليلا".

ونالت إجابة مبابي على السؤال إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت مع تعبيرات ضاحكة.