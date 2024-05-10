تعادل درامي لليفركوزن ضد روما يصعد به لمواجهة أتلانتا بنهائي الدوري الأوروبي

افتتح لياندرو باريديس التسجيل لروما قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء بعد خطأ من جوناثان تاه على الإيراني سردار آزمون مهاجم روما.

وعاد باريديس ليسجل مجددا ويضاعف النتيجة لروما في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أخرى احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على آدم هلوتشيك لاعب ليفركوزن.

وقلص ليفركوزن الفارق في الدقيقة 82 مستفيدا من هدف عكسي بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتطمت في وجه جيانلوكا مانشي مدافع روما لتسكن شباك فريقه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أطلق البديل يوسيب ستانيسيتش تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل لليفركوزن.