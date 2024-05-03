ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي: باير ليفركوزن يهزم روما

وتقام مباراة الإياب في ليفركوزن في التاسع من الشهر الجاري على أن يلعب الفائز أمام المنتصر من مواجهة قبل النهائي الأخرى التي تجمع أولمبيك مرسيليا وأتلانتا.

ويقام النهائي في ملعب أفيفا في دبلن في 22 من الشهر الجاري.