ليفركوزن يسجل هدفا قاتلا ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم

سجل باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق روبرت أندريخ ليعدل تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع شتوتغارت، اليوم السبت، ليعزز سجله الخالي من الهزائم إلى 46 مباراة في كل المسابقات.

وأحرز ليفركوزن، الذي سيواجه روما في قبل نهائي الدوري الأوروبي، وتأهل أيضا إلى نهائي كأس ألمانيا، وحقق بالفعل لقبه الأول على الإطلاق في الدوري، 16 هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في كل المسابقات هذا الموسم.

وبعد شوط أول متواضع، تأخر ليفركوزن سريعا 2-صفر في الشوط الثاني عندما تابع كريس فوريتش الكرة المرتدة من الحارس لوكاس هراديتسكي، الذي أبعد تسديدة في البداية لترتطم بالقائم في الدقيقة 47.