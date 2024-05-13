مفاجأة كبيرة.. نجم مانشستر يونايتد قريب من النصر السعودي

وتحت قيادة الهولندي "إريك تين هاغ"، خاض فرنانديز، واحدا من أسوإ المواسم منذ انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد في 2020 قادما آنذاك من سبورتينغ لشبونة.

ولعب الدولي البرتغالي، أحد أفضل لاعبي فريقه خلال الموسم الجاري، 40 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا كما صنع 9 أهداف أخرى، لكن فريقه غادر كل المسابقات خالي الوفاض وذلك بخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا فضلا عن التراجع للمركز الثامن في البريمرليغ برصيد 54 نقطة قبل مباراتين أخيرتين سيخوضهما أمام كل من نيوكاستل وبرايتون.

ومنذ انتقاله إلى المان يونايتد في 2020 لعب فيرنانديز 229 مباراة وسجل 79 هدفا، وتوج بلقب وحيد وهو كأس الرابطة الإنجليزية في 2023 بعد الفوز في النهائي على نيوكاستل (2 ـ 0).