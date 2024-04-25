برونو فرنانديز ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط أمام شيفيلد

وكان الأداء غير مقنع مجددا من فريق المدرب تن هاج، رغم أن الفوز دفع يونايتد لتقدم للمركز السادس لتظل آمال الفريق قائمة في بلوغ بطولة أوروبية الموسم المقبل.

ويبدو أن شيفيلد يونايتد، الذي لديه 16 نقطة فقط من 34 مباراة، يقترب من الهبوط وقد تنتهي رحلته في دوري الأضواء مطلع الأسبوع المقبل.