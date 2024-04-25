برونو فرنانديز ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط أمام شيفيلد
أنقذ برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد فريقه بتسجيل بهدفين ليقوده للفوز 4-2 على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، في الوقت الذي كانت تلوح فيه المزيد من المشكلات أمام المدرب إريك تين هاغ الذي يتعرض لانتقادات.
وتأخر يونايتد مرتين وسجل جايدن بوجل وبريريتون دياز هدفين للفريق الزائر لكن فرنانديز ساعد في تجنب هزيمة مدمرة أخرى.
وأدرك اللاعب البرتغالي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد خطأ لصالح هاري مجواير صاحب هدف التعادل الأول ليونايتد.
وأطلق فرنانديز تسديدة قوية بقدمه اليسرى ليضع فريقه في المقدمة قبل أن يهيئ الكرة لزميله راسموس هويلوند ليتفوق على منافسه المكافح في نهاية المطاف.
وكان الأداء غير مقنع مجددا من فريق المدرب تن هاج، رغم أن الفوز دفع يونايتد لتقدم للمركز السادس لتظل آمال الفريق قائمة في بلوغ بطولة أوروبية الموسم المقبل.
ويبدو أن شيفيلد يونايتد، الذي لديه 16 نقطة فقط من 34 مباراة، يقترب من الهبوط وقد تنتهي رحلته في دوري الأضواء مطلع الأسبوع المقبل.