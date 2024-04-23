مهاجم مانشستر يونايتد: رونالدو "وحش".. إنه الأفضل في التاريخ
أشاد راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي وأسطورة اليونايتد السابق، حيث وصفه بـ"الوحش".
وكان راسموس صفقة مهمة للهولندي إريك تين هاغ الصيف الماضي، حيث انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا الإيطالي.
وفي حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس"، شارك الدولي الدنماركي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجماهير، وسُئل عن من يعتقد أنه أفضل لاعب على الإطلاق.
ولم يتردد هويلوند لحظة في اختيار أسطورة يونايتد كريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر على نطاق واسع من أفضل اللاعبين في كل العصور.
وقال راسموس: "نعم، بالنسبة لي هو الأفضل على الإطلاق، لأنه فاز بكل شيء، وفعل ذلك في كل بلد انتقل إليه وفعله في كل مكان يتواجد فيه، ولا يزال يفعله حتى الآن".
وأضاف: "ونعم، بالنسبة لي، مرة أخرى إلى عقليته، فهو وحش".
وفشل هويلوند في التسجيل خلال أول 14 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه وجد طريقه إلى الشباك 5 مرات في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.
وحطم نجم يونايتد صيامه التهديفي في الدوري أخيرًا قبل نهاية عام 2023، بعد أن سجل هدف الفوز في مباراة العودة بنتيجة 3-2 ضد أستون فيلا.
واستمتع هويلوند بفترة أكثر نجاحًا في بداية 2024، حيث سجل المهاجم الدنماركي ستة أهداف رائعة في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، لكنه تعرض لإصابة في أواخر فبراير.
ومع عودته للمشاركة، فشل في التسجيل في آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي.