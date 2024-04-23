مهاجم مانشستر يونايتد: رونالدو "وحش".. إنه الأفضل في التاريخ

أشاد راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي وأسطورة اليونايتد السابق، حيث وصفه بـ"الوحش".

وكان راسموس صفقة مهمة للهولندي إريك تين هاغ الصيف الماضي، حيث انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا الإيطالي.

وفي حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس"، شارك الدولي الدنماركي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجماهير، وسُئل عن من يعتقد أنه أفضل لاعب على الإطلاق.

ولم يتردد هويلوند لحظة في اختيار أسطورة يونايتد كريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر على نطاق واسع من أفضل اللاعبين في كل العصور.

وقال راسموس: "نعم، بالنسبة لي هو الأفضل على الإطلاق، لأنه فاز بكل شيء، وفعل ذلك في كل بلد انتقل إليه وفعله في كل مكان يتواجد فيه، ولا يزال يفعله حتى الآن".

وأضاف: "ونعم، بالنسبة لي، مرة أخرى إلى عقليته، فهو وحش".