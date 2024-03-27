أحمد الغامدي يعود لنادي النصر بمنصب جديد

كشفت تقارير صحفية أن اللجنة التنفيذية في شركة نادي النصر السعودي، والإيطالي جويدو فينغا، الرئيس التنفيذي، قرروا إعادة أحمد الغامدي لتولي مهام إدارية في النادي عبر الإشراف على قطاع كرة القدم.

ويعيش نادي النصر فترة متذبذبة بعد التقارير التي تحدثت عن استقالة مسلي آل معمر من مهام منصبه كرئيس للنادي، كما أن فريق الكرة لا يقدم أفضل مستوياته الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "مرام الجهني، وأنس آل الشيخ، وسلطان آل الشيخ، وسلطان الدغيثر، أعضاء اللجنة التنفيذية، حضروا إلى النادي، من أجل الاجتماع مع الغامدي، وعرض منصبه الجديد عليه، الذي تم اعتماده مبدئيا بالمدير التنفيذي لإدارة كرة القدم. ويُنتظر إبلاغ اللاعبين بالقرار، الخميس، بعد عودة المشاركين مع منتخبات بلدانهم".