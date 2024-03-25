7 أسماء مرشحة للمنافسة على رئاسة النصر السعودي

أفرزت استقالة رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، حراكا كبيرا داخل النادي وفي الأوساط الكروية السعودية، فيما تحدثت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تتم الموافقة رسميا على قبول استقالة آل معمر خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا عن قبول استقالة عبدالعزيز العمران عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، الذي كان بدوره مرشحا لمنصب الرئاسة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية، أن منصب رئيس مجلس الإدارة سيشغله أحد الأعضاء التابعين لشركة النصر الربحية بصورة مؤقتة لحين الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس النادي، خلال يوليو من العام الجاري.

وأضاف ذاته أن عدد المرشحين لمنصب رئيس شركة النصر غير الربحية ونادي النصر السعودي ارتفع إلى 7 أسماء، هم: هاني الداود وثامر اليمني ومعتز المزروع وسعد الحارثي ومهند البليهد وعبدالعزيز العمران وأنس آل الشيخ.