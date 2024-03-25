7 أسماء مرشحة للمنافسة على رئاسة النصر السعودي
أفرزت استقالة رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، حراكا كبيرا داخل النادي وفي الأوساط الكروية السعودية، فيما تحدثت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تتم الموافقة رسميا على قبول استقالة آل معمر خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا عن قبول استقالة عبدالعزيز العمران عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، الذي كان بدوره مرشحا لمنصب الرئاسة.
وكشفت صحيفة اليوم السعودية، أن منصب رئيس مجلس الإدارة سيشغله أحد الأعضاء التابعين لشركة النصر الربحية بصورة مؤقتة لحين الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس النادي، خلال يوليو من العام الجاري.
وأضاف ذاته أن عدد المرشحين لمنصب رئيس شركة النصر غير الربحية ونادي النصر السعودي ارتفع إلى 7 أسماء، هم: هاني الداود وثامر اليمني ومعتز المزروع وسعد الحارثي ومهند البليهد وعبدالعزيز العمران وأنس آل الشيخ.
وتترقب هذه الشخصيات الإعلان الرسمي من وزارة الرياضة عن فتح باب الترشح لتقديم مطالبهم بشكل رسمي.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، تأتي رغبة المرشحين في إطار معرفتهم التامة بالموقف الاقتصادي المريح الذي يعيشه النصر؛ ما شجعهم على دخول المعترك الانتخابي خلال يوليو المقبل.
وشهدت نتائج نادي النصر تراجعا كبيرا خلال الموسم الحالي؛ إذ إنه يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي الممتاز على بعد 14 نقطة كاملة من المتصدر الهلال، فضلا عن خروجه المبكر من دوري أبطال آسيا.
يشار إلى أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي قرر، الخميس الماضي، الاستقالة من منصبه، كما أنه غاب عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الأهلي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، وانتهت بهزيمة الفريق بهدف دون رد.