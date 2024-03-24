النصر يستهدف ضم نجم الاتحاد
كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم حامد الغامدي، لاعب وسط فريق الاتفاق، والمعار حاليًا إلى صفوف الاتحاد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصدر مسؤول في نادي الاتفاق، فقد تلقى الأخير خطابا من النصر يستفسر فيه عن إمكانية ضم الغامدي.
وأوضح التقرير أن إدارة الاتفاق لم ترد على خطاب النصر لحين معرفة الخطوة المقبلة لنادي الاتحاد، الذي يملك أحقية شراء عقد اللاعب، إضافة إلى زميليه المدافع سعد آل الموسى، وأحمد الغامدي، لاعب الوسط، المعارين أيضًا إلى النادي الجداوي.
وأوضح المصدر أن أمام إدارة الاتحاد مهلة حتى 30 مايو المقبل، لتفعيل بند شراء عقود اللاعبين الثلاثة، سواء دفعة واحدة، أو على حدة، حيث تبلغ قيمة شراء عقود الثلاثي 110 ملايين ريال.
وكان الاتحاد أعلن تعاقده مع حامد الغامدي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء.
ويستعد فريق الاتحاد بعد فترة التوقف الدولي لملاقاة نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي.
ويحتل الاتحاد قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.