النصر يستهدف ضم نجم الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم حامد الغامدي، لاعب وسط فريق الاتفاق، والمعار حاليًا إلى صفوف الاتحاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصدر مسؤول في نادي الاتفاق، فقد تلقى الأخير خطابا من النصر يستفسر فيه عن إمكانية ضم الغامدي.

وأوضح التقرير أن إدارة الاتفاق لم ترد على خطاب النصر لحين معرفة الخطوة المقبلة لنادي الاتحاد، الذي يملك أحقية شراء عقد اللاعب، إضافة إلى زميليه المدافع سعد آل الموسى، وأحمد الغامدي، لاعب الوسط، المعارين أيضًا إلى النادي الجداوي.