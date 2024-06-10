مشاركة في مباراة خيرية تتحول إلى مأساة ليوسين بولت (فيديو)
كشف العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت، البالغ من العمر 37 عامًا والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية، عن تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة خيرية لكرة القدم، على ملعب "ستامفورد بريدج".
ومن المعروف عن العداء المعتزل عشقه لكرة القدم وتشجيعه مانشستر يونايتد، وسبق أن لعب بشكل محترف لفترة قصيرة مع فريق كوست مارينرز الأسترالي، ولكن مباراة يوم الأحد كانت ودية بهدف جمع الأموال لأغراض خيرية.
وقد شارك بولت في مباراة Soccer Aid، وهي مباراة خيرية تقام سنويًا لجمع التبرعات لمنظمة اليونيسف، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في وتر أكليس، إذ من المقرر أن يجري عملية جراحية.
وكان بولت يلعب في فريق "العالم XI" الذي يدربه ماوريسيو بوكيتينو ضد فريق إنجلترا، واضطر إلى الخروج من ملعب ستامفورد بريدج على نقالة.
وجاء تأكيد إصابة بولت من العداء نفسه، إذ أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض لقطع في وتر أكليس، وأرفق منشوره برسالة إيجابية للتغلب على الإصابة: "قطع في وتر أكليس، ولكننا نعرف أننا محاربون".
ونجح يوسين بولت في الفوز 8 مرات بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية قبل أن يعتزل العام 2017.
ونال صاحب الـ37 عامًا لقب الأسرع على هذا الكوكب، حين ركض مسافة 100 متر في بطولة العالم في برلين خلال 9.58 ثانية فقط.
ثم أضاف بولت في العام نفسه رقمًا قياسيًا في سباق 200 متر خلال زمن قياسي بلغ 19.19 ثانية.