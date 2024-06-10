مشاركة في مباراة خيرية تتحول إلى مأساة ليوسين بولت (فيديو)

كشف العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت، البالغ من العمر 37 عامًا والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية، عن تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة خيرية لكرة القدم، على ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المعروف عن العداء المعتزل عشقه لكرة القدم وتشجيعه مانشستر يونايتد، وسبق أن لعب بشكل محترف لفترة قصيرة مع فريق كوست مارينرز الأسترالي، ولكن مباراة يوم الأحد كانت ودية بهدف جمع الأموال لأغراض خيرية.