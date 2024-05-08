فيورنتينا يحجز تذكرة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتعادله مع بروغ

وتفوق فيورنتينا 3-2 في مباراة الذهاب في فلورنسا، لكن هانز فاناكن جعل فريقه يتعادل في مجموع المباراتين بعدما سجل مبكرا للفريق البلجيكي.

وبدا أن فيورنتينا هو الأقرب للتسجيل، وبعد أن سدد كريستيان كوامي مرتين في إطار المرمى، حصل على ركلة جزاء عندما رفع براندون ميخله قدمه عاليا لتصطدم بوجه مبالا نزولا ليدرك بلتران التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.