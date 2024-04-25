أتالانتا يسحق فيورنتينا ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

وسارع أتالانتا إلى معادلة نتيجة لقاء الذهاب عندما سجل لاعب الوسط تيون كوبمينيرز في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل لوكاس مارتينيز كوارتا مدافع فيورنتينا بضربة رأس بعد ركلة حرة في بداية الشوط الثاني.

ثم عادل جيانلوكا سكاماكا لاعب أتالانتا نتيجة المواجهة مرة أخرى في الدقيقة 75 بضربة مقصية مذهلة وجعل أديمولا لوكمان النتيجة 3-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يحسم ماريو باساليتش النتيجة بشكل قاطع لأتلانتا قبل صفارة النهاية مباشرة.