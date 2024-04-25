أتالانتا يسحق فيورنتينا ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا
ساعد هدفان في الوقت المحتسب بدل الضائع أتالانتا في الفوز على فيورنتينا، الذي طرد أحد لاعبيه، 4-1 في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء ليتأهل إلى النهائي بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين.
وسارع أتالانتا إلى معادلة نتيجة لقاء الذهاب عندما سجل لاعب الوسط تيون كوبمينيرز في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل لوكاس مارتينيز كوارتا مدافع فيورنتينا بضربة رأس بعد ركلة حرة في بداية الشوط الثاني.
ثم عادل جيانلوكا سكاماكا لاعب أتالانتا نتيجة المواجهة مرة أخرى في الدقيقة 75 بضربة مقصية مذهلة وجعل أديمولا لوكمان النتيجة 3-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يحسم ماريو باساليتش النتيجة بشكل قاطع لأتلانتا قبل صفارة النهاية مباشرة.
وسيواجه أتالانتا منافسه يوفنتوس، الفائز باللقب 14 مرة، في النهائي يوم 15 مايو آيار المقبل في روما بعد أن تأهل الأخير بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين على لاتسيو رغم خسارته 2-1 في إياب الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء.