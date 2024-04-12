تصريح مثير من مدرب أتلانتا بعد الفوز بثلاثية على ليفربول
أكد المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، جيان بييرو غاسبريني، أنه يريد الاستمتاع باللحظة فقط، عقب فوز فريقه الكبير على مضيفه ليفربول الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي.
وبات أتالانتا على مشارف التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية، بعدما حقق مفاجأة مدوية بفوزه الكبير 3-0 على ليفربول، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.
ويكفي أتالانتا الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة، الذي سيقام في ملعبه، الخميس المقبل، للتأهل للمربع الذهبي ومواصلة مشواره في البطولة.
ورغم ذلك حذر غاسبريني من أن فريقه لم ينجز سوى نصف المهمة فقط.
وقال غاسبريني: "الليلة كانت مذهلة، لم أقم بأي تغييرات حتى مرور 10 دقائق على النهاية؛ لأنه من الصعب تغيير أي شيء في فريق صمد حتى الدقيقة 90 بأفضل طريقة".
وأضاف: "لا بأس من أن نحتفل بمثل هذا الانتصار، ولكننا ندرك جميعاً أنه سينبغي علينا التغلب على كل شيء في غضون 7 أيام في بيرغامو؛ لأن ليفربول فريق قوي بالفعل ويمكنه قلب الطاولة وتسجيل الأهداف سريعاً".
وشدد غاسبريني: "سيتعين علينا أن نخوض مباراة أخرى دقيقة للغاية في كل جانب، ونكرر ما قمنا به في مباراة الليلة؛ لأنه لم يتم حسم أي شيء، لكن تفوقنا في لقاء الذهاب يجعلنا نأمل في الأفضل".