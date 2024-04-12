تصريح مثير من مدرب أتلانتا بعد الفوز بثلاثية على ليفربول

وبات أتالانتا على مشارف التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية، بعدما حقق مفاجأة مدوية بفوزه الكبير 3-0 على ليفربول، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

ويكفي أتالانتا الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة، الذي سيقام في ملعبه، الخميس المقبل، للتأهل للمربع الذهبي ومواصلة مشواره في البطولة.

ورغم ذلك حذر غاسبريني من أن فريقه لم ينجز سوى نصف المهمة فقط.

وقال غاسبريني: "الليلة كانت مذهلة، لم أقم بأي تغييرات حتى مرور 10 دقائق على النهاية؛ لأنه من الصعب تغيير أي شيء في فريق صمد حتى الدقيقة 90 بأفضل طريقة".