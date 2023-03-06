ليفربول ينوي حظر دخول مشجع كاد أن يتسبب بإصابة روبرتسون

سيتم حظر مشجع مدى الحياة بعد أن اقتحم ملعب أنفيلد واصطدم بلاعبي ليفربول أثناء احتفالهم بالهدف السابع أمام مانشستر يونايتد، وكاد أن يتسبب في إصابة آندي روبرتسون، وسيتم حظره من دخول أنفيلد مدى الحياة.

وأثناء احتفال لاعبي ليفربول بالهدف السابع في الفوز 7/0، أمس الأحد، على مانشستر يونايتد ركض المشجع إلى أرض الملعب وانزلق واصطدم بروبرتسون الذي سقط وهو يمسك كاحله، لكن اللاعب أكمل المباراة حتى النهاية، حيث ألقت شرطة مرسيسايد القبض عليه.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشجع الذي يبلغ من العمر 16 عاما؛ بسبب شكوك حول اقتحامه أرضية الملعب.