ليفربول ينوي حظر دخول مشجع كاد أن يتسبب بإصابة روبرتسون
سيتم حظر مشجع مدى الحياة بعد أن اقتحم ملعب أنفيلد واصطدم بلاعبي ليفربول أثناء احتفالهم بالهدف السابع أمام مانشستر يونايتد، وكاد أن يتسبب في إصابة آندي روبرتسون، وسيتم حظره من دخول أنفيلد مدى الحياة.
وأثناء احتفال لاعبي ليفربول بالهدف السابع في الفوز 7/0، أمس الأحد، على مانشستر يونايتد ركض المشجع إلى أرض الملعب وانزلق واصطدم بروبرتسون الذي سقط وهو يمسك كاحله، لكن اللاعب أكمل المباراة حتى النهاية، حيث ألقت شرطة مرسيسايد القبض عليه.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشجع الذي يبلغ من العمر 16 عاما؛ بسبب شكوك حول اقتحامه أرضية الملعب.
وقالت الشرطة، إنها تعمل مع ليفربول في أمور تتعلق بالواقعة.
وأضافت الشرطة: "من المقرر أن يحضر المشجع طوعا لمكتب الشرطة في مرسيسايد بخصوص الواقعة".
من جهته قال ليفربول: "لا يوجد عذر لهذا السلوك غير المقبول والخطير، سلامة وأمن اللاعبين والزملاء والمشجعين أمر بالغ الأهمية".
وأضاف بيان ليفربول: "سيتبع النادي الآن إجراءات العقوبات الرسمية الخاصة به، وقد حظر حساب الجاني المزعوم حتى استكمال هذه العملية".
وتابع: "إذا ثبتت إدانة المشجع بارتكاب جريمة دخول الملعب دون إذن، فستضاف لسجله وسيتم حظره مدى الحياة من أنفيلد وجميع ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه الأفعال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة".
وحقق ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة 7/0 على ضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجدد ليفربول فوزه الكبير على مانشستر يونايتد؛حيث حقق الريدز الفوز بنتيجة 4/0 على مانشستر يونايتد في أبريل 2022 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة ليرتقي إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.
وحقق ليفربول أكبر فوز له على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد (7/0)، متجاوزا فوزه السابق الذي كان في أكتوبر 1895 (7/1 في الدرجة الثانية).
في حين تعرض مانشستر يونايتد لأكبر خسارة في تاريخه، إلى جانب الخسارة 0/7 أمام ولفرهامبتون في ديسمبر 1931، وأستون فيلا في ديسمبر 1930، وبلاكبيرن روفرز في أبريل 1926.