ليس هالاند.. ريال مدريد يراقب نجمًا في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يراقب لاعبًا في مانشستر سيتي لضمه الفترة المقبلة، بعيدًا عن النرويجي إرلينغ هالاند، والذي ربطته الأخبار بقرب انضمامه للميرنغي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لِما ذكره موقع "sportskeeda"، فإن ريال مدريد يستهدف ضم النجم الإنجليزي فيل فودين، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى قائمة الصفقات التي يسعى لإبرامها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن "جوني كالافات، كبير كشافي ريال مدريد، يتمنى ضم فودين، ويمكن للنادي أن يتطلع للتعاقد معه بدلًا من إرلينغ هالاند في المستقبل".