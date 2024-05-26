وسط تصفيق ودموع.. كروس يغادر سانتياغو برنابيو في مشهد خيالي (فيديو)

حظي توني كروس بوداع مفعم بالمشاعر من جماهير ريال مدريد التي ملأت جنبات ملعب سانتياغو برنابيو الذي بيعت تذاكره بالكامل أمس السبت لتحية لاعب الوسط الألماني في مباراته الأخيرة على أرضه بعد عشر سنوات رائعة مع العملاق الإسباني.

ولم تكن نتيحة المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس، مهمة بعد حسم ريال مدريد للقب وتحديد كافة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية ومراكز الهبوط.